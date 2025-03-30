شكرا لمتابعة خبر عن بردية قوية جنوب حائل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت شمال الثمامية جنوب حائل أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد الكثيف .

‎وأظهر المقطع، البرد يغطي مساحات كبيرة من الأرض وحولها إلى اللون الأبيض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة ، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، عسير، الباحة،الرياض، الشرقية.‎