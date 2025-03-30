شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أسمى عبارات التهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وأكد الدوسري أن ما تحقق من نجاحات خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، يعكس حرص القيادة واهتمامها -أيدها الله- وعنايتها ورعايتها لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من العمّار والزوّار، ويُبرز الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان، والتوجيهات الدائمة للقيادة بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين، وتوفير أرقى معايير الأمن والسلامة لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم وعباداتهم في يسر وطمأنينة.
وسأل وزير الإعلام الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وأكد الدوسري أن ما تحقق من نجاحات خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، يعكس حرص القيادة واهتمامها -أيدها الله- وعنايتها ورعايتها لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من العمّار والزوّار، ويُبرز الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان، والتوجيهات الدائمة للقيادة بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين، وتوفير أرقى معايير الأمن والسلامة لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم وعباداتهم في يسر وطمأنينة.
وسأل وزير الإعلام الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.