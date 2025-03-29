شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ملك تايلند في ضحايا زلزال مدينة بانكوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه". للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1895188438099308685?ref_src=twsrc%5Etfw
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه". للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1895188438099308685?ref_src=twsrc%5Etfw
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في مدينة بانكوك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".