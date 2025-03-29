شكرا لقرائتكم خبر عن بـ8 لغات.. دليل إرشادي لتسهيل تنقّل ضيوف الرحمن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

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منظومة الإرشاد المكاني

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دليلًا إرشاديًا بـ8 لغات عالمية، يهدف إلى تسهيل حركة الزوار والمعتمرين داخل المسجد الحرام وساحاته، وتمكينهم من الوصول بسهولة إلى المرافق والخدمات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.ويعتمد الدليل على نظام الترميز اللوني المعتمد من إمارة منطقة مكة المكرمة، إذ قُسّم المسجد الحرام وساحاته إلى أربع مناطق رئيسة وفقًا للجهات الجغرافية الأربع، مع تخصيص لون مميز لكل منطقة يمتد إلى المنطقة المركزية المحيطة به، ويُسهم هذا النظام في تقديم إشارات إرشادية بصرية واضحة وسهلة الفهم تساعد القاصد على التنقل والوصول إلى الوجهات المطلوبة بسهولة.ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة الإرشاد المكاني، عبر خريطة ورقية مفصلة توضح أبرز معالم المسجد الحرام ومواقع الخدمات المقدمة فيه، كما زُود الدليل برمز الاستجابة السريعة (QR Code) تُمكّن من تحميل الخريطة التفاعلية، ودليل المصلي، ومواقع الخدمات وطرق الوصول إليها.ويُعد الدليل خطوةً ضمن سلسلة مبادرات تعمل عليها الهيئة لتطوير المرافق والخدمات في الحرمين الشريفين، لتعزيز تجربة الزائر والمعتمر، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل معايير العناية والراحة في أداء المناسك.