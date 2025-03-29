شكرا لمتابعة خبر عن رابطةُ العالم الإسلامي تُعزّي تايلاند في ضحايا الزلزال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدّمتْ رابطة العالم الإسلامي بخالص العزاء وصادق المواساة لمملكة تايلاند قيادةً وشعبًا، ولذوي الضحايا والمصابين في كارثة الزلزال الذي وقع في العاصمة “بانكوك”.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة أعرب معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تضامُن الرابطة وتعاطُفها مع الشعب التايلندي عامةً، وأُسَر المتضررين خاصةً، في هذا المصاب المُحزِن، متمنيًا للمصابين الشفاءَ العاجل، وأن يعود المفقودون إلى ذويهم سالمين.