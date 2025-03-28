شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 15948 جامعًا و3939 مصلى لصلاة عيد الفطر بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

صلاة عيد الفطر في السعودية

صلاة عيد الفطر

الدمام - شريف احمد - هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة 15948 جامعًا و3939 مصلى مكشوفًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ.وأشارت إلى استكمال جميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالتها في العناية ببيوت الله ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع، ضرورة تطبيق التعليمات بمدة إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى.وأشارت إلى تكليف أكثر من 6000 مراقب ومراقبة، لمتابعة الجوامع ومصليات العيد للوقوف على جاهزيتها.ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخ في الخدمات المقدمة لبيوت الله، إلى التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ.كما حثت الوزارة الجميع على اغتنام أيام العيد بالتزود من الفضائل والحرص على إقامة شعيرة صلاة العيد مع المصلين، واستغلال أيام العيد بالقربات وصلة الأرحام ومواصلة العمل الصالح، سائلة الله للجميع القبول وصالح العمل.كانت أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 في جوامع محافظة الطائف والمراكز التابعة لها دون المصليات المكشوفة.وجاء هذا في بيان أمس لإمارة منطقة مكة المكرمة على منصة "إكس" قالت فيه: "بناء على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول الأمطار في محافظة الطائف، تعلن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف للعموم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446، في جميع الجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها دون المصليات المكشوفة".كان استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة جميع الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وتضمنت الإجراءات تجهيز الجوامع المحددة، والمصليات المكشوفة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.وأكدت تجهيز 925 مصلى وجامع، مؤكدة حرصها على التدابير اللازمة كافة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها.