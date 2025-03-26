إنجازات سعودية حافلة لقائد التحولات والإصلاحات الكبرى

يحتفل السعوديون بالذكرى الثامنة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد في السعودية (26 رمضان 1438هـ - 21 يونيو 2017م)، في وقت شهدت فيه المملكة تحولات سريعة على جميع المستويات تصب كلها في الدولة السعودية المستقبلية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يقوم وراء هذه التحولات الإيجابية رجل واحد زرع الثقة في قلوب السعوديين، وأكد لهم أنه ماض في تطوير الدولة وجعلها ضمن أكبر وأفضل الدول حول العالم، وذلك من خلال أجندة الرؤية التي رسمت بتنظيماتها وقوانينها وإصلاحاتها الهيكلية العجلة الجديدة للتنمية في البلاد.

«دوت الخليج» من خلال هذا التقرير استعرضت التقدم السعودي المتسارع في كل المؤشرات العالمية وعلى جميع المستويات خلال العام 2024، بفضل الله ثم بفضل قائد التحولات والإصلاحات الكبرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي يحرص على أن تصبح المملكة ضمن أفضل الدول، ونستذكر العبارة التي قالها قبل 5 سنوات من اليوم إذ قال: «المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر»، وهو الأمر الذي أكدته ريادة المملكة في الكثير من المجالات، ووفقا لمؤشرات عالمية.

* مؤشرات عامة

- 35.300.280 عدد السكان لعام 2024

- %4.5 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - الربع الرابع 2024

- %7.8 البطالة بين السعوديين للربع الثالث 2024

- %2.0 معدل التضخم في فبراير 2025

- %1.3 الإنتاج الصناعي لشهر يناير 2025

* أهداف رؤية المملكة 2030

- %87 من أهداف الرؤية البالغ عددها 1064 هدفا تم تحقيقها.

- %70 نسبة القطاع غير النفطي بما في ذلك الأنشطة الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي.

- %63 نسبة القطاع غير النفطي في 2018.

* أقوى اقتصادات العالم

- 19 ترتيب السعودية عالميًا.

- 1.112 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي.

- 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

- مرتبة واحدة تقدم في نسخة العام 2024.

- 4 الترتيب بين دول مجموعة العشرين.

- 24 مؤشرًا تقدمت فيها المملكة إلى المراتب الثلاث الأولى في التنافسية العالمية.

- %1.9 معدل التضخم السنوي في المملكة البالغ نسبة 1.9% خلال ديسمبر 2024.

- معدل التضخم في السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

* أرقام من الاقتصاد السعودي

- %1.3 نموًا في عام 2024 متجاوزًا مرحلة الانكماش التي شهدها عام 2023.

- %4.3 نمو الاقتصاد غير النفطي بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، إلى جانب الأنشطة المالية والعقارية.

- 302.9 مليار ريال إيرادات الميزانية العامة للدولة - الربع الرابع 2024.

- %21 نمو الإيرادات غير النفطية لتصل 132 مليار ريال مقابل 109 مليارات ريال في 2023.

- 1.26 تريليون ريال الإيرادات بارتفاع 4% عن عام 2023.

- 1.375 تريليون ريال نفقات بزيادة 6% على أساس سنوي.

* صندوق الاستثمارات العامة

- جائزة أفضل صفقة سندات في الشرق الأوسط ضمن فئة الأسواق الناشئة في جوائز IFR 2024.

- إتمام تسعير أول إصدار للصندوق من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني.

- 3.47 تريليونات ريال أصول تحت الإدارة (تقريبًا).

- +1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليًا وعالميًا.

- 103 شركات تأسست في محفظة الصندوق.

- 13 قطاعًا إستراتيجيًا.

- %21 نموًا في إجمالي الأصول في 2024 مقارنة بـ2023.

- 4 تريليونات حجم الأصول المدارة للصندوق.

- %8.7 العائد على المساهمين.

- %23.08 استثمارًا في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق «مبكو».

- إطلاق شراكة «E360» مع بطولات «فورمولا إي» و«إكستريم إي» و«1 إي».

- %40 نسبة الاستحواذ على شركة الزامل للخدمات البحرية.

- %51 حصة من شركة أبراج الاتصالات (توال) من مجموعة stc استحوذ عليها الصندوق.

- 5 مليارات دولار اتفاقية مع «بلاك روك» لتأسيس منصة إدارة استثمارات متعددة الأصول في الرياض.

- إطلاق «مجموعة نيو للفضاء» لتمكين خدمات الأقمار الصناعية.

- %15 حصة الصندوق الحالية في شركة مطار هيثرو.

- 3 مشاريع لتعزيز توطين صناعات الطاقة المتجددة.

- 15 مليار دولار اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة.

- تأسيس شركة «قَصص» المتخصصة في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية عالمية.

- تأسيس شركة «سارك» لتلبية الطلب على الحلول السكنية للعاملين.

- إطلاق مركز متقدم للذكاء الاصطناعي في السعودية.

- 51 مليار دولار قيمة اتفاقيات مع مؤسسات مالية يابانية.

- 1 مليار ريال مذكرة مع سلطة النقد في هونغ كونغ.

- إطلاق شركة «أديرا» لإدارة وتشغيل الفنادق.

- %23.08 حصة الصندوق في أسهم الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة».

- %30 حصة الصندوق في شركة «مصدر لمواد البناء».

- مذكرة تفاهم مع جولدمان ساكس بهدف الشراكة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج.

* الحكومة الرقمية

- ضمن أفضل 10 دول عالميًا والأولى في الشرق الأوسط.

- 6 الترتيب العالمي بين 193 دولة.

- 25 مرتبة قفزة في 2024.

- المرتبة الأولى إقليميًا والثانية بين دول G20.

- الثانية عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية ضمن G20.

- 53 مرتبة قفزة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات منذ إطلاق رؤية 2030.

- الأولى عالميًا في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية.

- 67 مرتبة قفزة في الخدمات الحكومية الرقمية لتحل في المركز الرابع عالميًا.

- الأولى بين دول G20 في مؤشر البيانات المفتوحة.

* قطاع الطاقة

- استبدال 1 مليون برميل نفط من خلال الغاز والطاقة المتجددة.

- السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليًا من تحول الطاقة.

- 13 مشروعًا للطاقة المتجددة في مناطق متعددة من المملكة.

- 6.5 جيجاواط سعة مشاريع للطاقة الشمسية والرياح.

- 5.9 ملايين طن سنويًا خفضًا في الانبعاثات الكربونية.

- 607 آلاف وحدة سكنية تم تزويدها بالطاقة النظيفة.

- 5 جيجاواط سعة توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية.

- 5.87 هللة للكيلوواط تكلفة قياسية لإنتاج الكهرباء من الرياح.

* المرأة في سوق العمل

- 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر؛ رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة.

- +122000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة.

- %21.2 نسبة السعوديات عام 2017 وارتفعت إلى 35.4% بنهاية الربع الثالث 2024.

- %36.2 معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عامًا.

- %28.6 نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة عام 2017.

- %43.8 نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في 2024.

* الذكاء الاصطناعي

- المراكز الأولى عالميًا في إستراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي.

- المراكز الأولى في مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة للأمم المتحدة.

- الأولى إقليميًا في مؤشر أمان الذكاء الاصطناعي العالمي.

- 3 عالميًا في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

- 11 عالميًا من 40 دولة في العالم والأولى عربيًا وإقليميًا في سلامة الذكاء الاصطناعي.

* الأمن السيبراني

- صنفت المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model).

- %100 نسبة المملكة في جميع المعايير.

- ضمن الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.

* مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD»

- الأولى عربيًا وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- 20 على المستوى العالمي.

- 25 مرتبة قفزة بالمقارنة مع عام 2022.

* الأعلى ثقة عالميا

- %87 في قطاع الحوكمة وقفا لتقرير إيدلمان للثقة 2025.

- %69 كأعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل.

- %87 نسبة الثقة في الحكومة السعودية.

* مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية

- 25 مرتبة قفزة كبيرة على المستوى العالمي.

- الأولى خليجيًا في المؤشر.

- 4 مراتب تقدمًا في المؤشر ذاته بين دول G20.

- 15 ترتيب المملكة حاليًا بعد أن كانت في المرتبة 19 في تقييم 2019.

- %100 في محور استخدام البيانات.

- %80.8 قفزة كبيرة عن التقييم السابق الذي بلغ 63.4% في 2019.

* مؤشرات ترتيبات العمل المرن

- 7 مراكز تقدمًا في مؤشر ترتيبات العمل المرن منذ عام 2021.

- 14 عالميًا الترتيب العالمي لترتيبات العمل المرن لعام 2024.

- 3 مراكز تقدمًا منذ عام 2021 في مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين.

- 4 الترتيب العالمي الحالي لمؤشر سهولة الحصول على موظفين ماهرين.

* صدارة مجموعة العشرين في السياح الدوليين

- %73 ارتفاع السياح الدوليين القادمين للمملكة.

- %207 ارتفاع إيرادات السياحة الدولية.

- 17.5 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من 2024.

- %56 نمو السياح الدوليين في 2023 مقارنةً بالعام 2019.

* الاستثمار

تطور التراخيص الاستثمارية منذ عام 2021

2021 2832

2022 4362 = %54

2023 8541 = +%96

2024 14303= +%67

* سوق الأسهم السعودية

- شهد عام 2024 إدراج 13 شركة في تاسي إضافة إلى صندوق عقاري واحد.

- أداء سوق الأسهم آخر 3 سنوات

إغلاق العام المؤشر العام (نقطة) التغير (نقاط) التغير (%)

2022 10478 804 %7

2023 11967 + 1489 + %14

2024 12037 + 70 + %0.6

* مؤشر الابتكار العالمي

- السعودية الثانية عربيًا والـ47 عالميًا.

- 47 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر في قائمة أفضل 50 دولة.

* التعليم

- 119 جائزة عالمية في 26 مسابقة دولية.

- +%10 نسبة الموهوبين خلال عام 2024.

- 166 مشروعًا بتكلفة تفوق 4 مليارات ريال خلال عام 2025.

- 3 مدن تعليمية أضيفت لتصبح 5 مدن تعليمية ضمن منظومة اليونسكو.

- 10 آلاف مبتعث ومبتعثة إلى أفضل 200 جامعة في العالم.

- 580 مشروعًا تم إعادتها وتأهيلها بتكلفة تفوق 2 مليار ريال في 2024.

- %17 نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم.

- +200 مليار ريال سنويًا الإنفاق الحكومي على منظومة التعليم.

- 12 جامعة سعودية تحقق تصنيفات متقدمة ضمن أفضل 1000 جامعة عالمية في تصنيف شنغهاي.

* الصحة

- 11358 ريالا معدل إنفاق الفرد على الصحة.

- 78.8 متوسط العمر.

- 86.25 مليار ريال ميزانية الوزارة لعام 2024.

- القطاع الصحي على رأس أولويات الحكومة.

- %83.01 معدل الرضا عن الخدمات الصحية.

- %84.29 معدل الرضا عن خدمات الرعاية الأولية.

- 6 أيام متوسط مدة الإقامة في المستشفى للمرضى المنومين.

- 28 مليون مستفيد من نموذج برنامج الرعاية الصحية الحديث.

- مليونا شحنة عبر خدمة البريد الدوائي.

- +40 مليون وصفة طبية عبر «وصفتي» لـ14 مليون مستفيد.

- +13 ألف طبيب وممارس صحي خريجون من برامج البورد السعودي والبرامج الأخرى.

- إدراج مستشفى «صحة الافتراضي» ضمن قائمة جينيس للأرقام القياسية.

- 7 مستشفيات ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا.

- أعلى دولة في المنطقة من حيث عدد المدن الصحية المعتمدة عالميًا بواقع 16 مدينة.

- إجراء أول عملية زراعة قلب وكبد باستخدام الروبوت على مستوى العالم.

- إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

* الطرق

- إطلاق «كود الطرق السعودي» كأحد أبرز المنجزات لعام 2024.

- 4 الترتيب في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين G20.

- 5.7 تقدمًا في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق.

- +%77 من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلام.

- %50 انخفاض معدل وفيات الطرق.

- 55 مشروعًا جديدًا تم تدشينها بطول إجمالي يبلغ 3600 كم.

- %90 نسبة الالتزام في مشاريع تنفيذ الطرق.

* الثقافة

- إطلاق عام الإبل للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثلها الإبل.

- الموافقة على تسمية عام 2025 «عام الحِرف اليدوية».

- الثقافة العراقية ضيفةً على الجمهور السعودي ضمن فعالية «بين ثقافتين».

- 25 دولة تشارك في المعرض السعودي الدولي للحِرف اليدوية (بَنان).

- إطلاق أسبوع الرياض الموسيقي.

- إقامة مهرجان الغناء بالفصحى.

- إقامة الدورة 13 من «ملتقى الشعر الخليجي».

- استحداث جائزتين للجوائز الثقافية الوطنية جائزة «الإعلام الثقافي» وجائزة «الحِرف اليدوية».

- إطلاق مشروع التوثيق المكاني للمواقع السعودية.

- إطلاق أول منصة ميتافيرس ثقافية عالميًا.

* قطاع التعدين

- المملكة الأسرع تقدمًا على مستوى العالم في تطور البيئة الاستثمارية في القطاع.

- الثانية عالميًا في مؤشر منح الرخص التعدينية.

- ضمن أفضل 10 دول في السياسات المالية للتعدين.

- 9.3 تريليونات ريال قيمة الثروات المعدنية غير المستغلة.

- 9.4 تريليونات ريال موارد معدنية في 2024.

- %85 تغطية المشاريع العملاقة للمسح الجيولوجي من أراضي المملكة.

* قطاع الترفيه

- 2189 التراخيص الممنوحة لأغراض الترفيه.

- 2500 الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع.

- 26 ألف فعالية بحضور يزيد عن 75 مليون زائر.

- +20 مليونًا الزوار للفعاليات والأنشطة الترفيهية في موسم الرياض.

- 14 منطقة ترفيهية و11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة في موسم الرياض.

* القطاع البيئي والزراعي

- %10 أقل معدل للعواصف الغبارية.

- 94 ألف هكتار من الأراضي تمت المحافظة عليها.

- +49 مليون شجرة في جميع مناطق المملكة.

- إطلاق مركز عالمي لحلول الاستدامة وتطبيقاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

- %78.76 نسبة مؤشر دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية.

* مبادرة السعودية الخضراء

- 100 مليون شجرة بحلول نهاية 2024.

- 1491 ساعة استمطار

- 169 ساعة أبحاث متخصصة في فيزياء السحب.

- %91 نسبة المزروع من إجمالي المستهدف في المبادرة.

- %91 الإنجاز في زراعة الأشجار ضمن المبادرة منذ انطلاقها.

- 6.6 ملايين شجرة خلال عام 2024 وحده.

- 7 ملايين شجرة في 19 موقعًا مختلفًا بجميع مناطق المملكة.