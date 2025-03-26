الضمان الاجتماعي.. هل يشمل المعاش أبناء العائل خارج مقر سكن؟

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التقديم بالإنابة في الضمان الاجتماعي

كيف سيتم التواصل مع مستحق الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي

الدمام - شريف احمد - يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستحق طالما أن إجمالي دخل المستقل أو الأسرة أقل من الحد المانع لذلك، لكن هل يحتسب أبناء العائل الذين يعيشون خارج مقر السكن.وبحسب دليل الأسئلة الشائعة للضمان الاجتماعي، يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لمن يقيمون بشكل دائم في مسكن واحد فقط كشرط أساسي للاستفادة من المعاش، ولا يتم احتساب من يقيمون خارج مسكن العائل أو يقيمون فيه بشكل مؤقتتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية تقديم شخص آخر بالإنابة عنك لخدمة استحقاق الضمان الاجتماعي مثل أحد المعالين، لغير القادرين لأي سبب.وبحسب دليل الأسئلة الشائعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يقدم طلب المعاش المستحق أو من ينوب عنه أو يفوضه فإذا كنت غير قادر على التقديم بسبب إعاقة أو لسبب آخر، فيجوز لأحد المعالين إكمال نموذج الطلب نيابة عنه.وشددت على أن تحويل المعاش سيكون للمستفيد الأصلي.يتم التواصل مع المستفيد من خلال الرسائل النصية لإشعار المستحق باكتمال الطلب وقبوله أو رفضه، ويمكن للمستفيد معرفة جميع التفاصيل بالدخول للملف الموحد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية .يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت خدمة “الشمولية الرقمية”، التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.وتهدف الخدمة تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة.