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مشهد بديع للحرم المكي بدون رافعات لأول مرة منذ 15 عامًا ..فيديو

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  • مشهد بديع للحرم المكي بدون رافعات لأول مرة منذ 15 عامًا ..فيديو 1/4
  • مشهد بديع للحرم المكي بدون رافعات لأول مرة منذ 15 عامًا ..فيديو 2/4
  • مشهد بديع للحرم المكي بدون رافعات لأول مرة منذ 15 عامًا ..فيديو 3/4
  • مشهد بديع للحرم المكي بدون رافعات لأول مرة منذ 15 عامًا ..فيديو 4/4

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الرياض - علي القحطاني - في إنجاز تاريخي رائع، اكتملت التوسعة الثالثة، التي بدأت في يونيو 2010، ليظهر المسجد الحرام بدون الرافعات لأول مرة منذ 15 عامًا، وذلك بعد انتهاء أعمال التوسعة الكبرى في مكة المكرمة.

وشهدت التوسعة تطورًا غير مسبوق في بنية المسجد الحرام، حيث أُزيلت الرافعات التي كانت تُستخدم في أعمال البناء والصيانة، مما أتاح ظهور مشهد فريد ونادر داخل الحرم الشريف.

وتُعد التوسعة السعودية الثالثة، التي باتت متاحة بالكامل للمصلين، تحفة معمارية وهندسية متميزة، تعكس الاهتمام بتطوير الحرم المكي وفق أعلى المعايير.

وتأتي هذه التوسعة في إطار جهود المملكة لتوفير بيئة أكثر راحة وأمانًا للزوار والمصلين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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