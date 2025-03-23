شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام