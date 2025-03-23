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المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار

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واس - الرياض 0 تبليغ

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  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 2/9
  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 3/9
  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 4/9
  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 5/9
  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 6/9
  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 7/9
  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 8/9
  • المملكة تنفذ 105 مشاريع إغاثية في 16 دولة بـ300 مليون دولار 9/9

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الدمام - شريف احمد - أسهمت المملكة العربية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم الفعّال لقطاع المياه والإصحاح البيئي في الدول المتضررة والمحتاجة بمختلف أنحاء العالم؛ بهدف إيجاد بيئة صحية وآمنة للمجتمعات والأفراد والإسهام في تحقيق الأمن المائي لهم، لكون الماء أحد المقومات الرئيسية لوجود البشرية على الأرض.
ونفّذ المركز بهذا الصدد 105 مشاريع مخصصة لقطاع المياه بقيمة 301 مليون و763 ألف دولار أمريكي شملت 16 دولة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

اليمن في المقدمة

وجاءت اليمن في مقدمة الدول المستفيدة، إذ بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها 46 مشروعًا بقيمة 238 مليونًا و729 ألف دولار أمريكي، شملت توزيع مياه الشرب في جميع محافظات اليمن خاصة بالمناطق، التي يتمركز بها النازحون أو تعاني من نقص مصادر المياه.
إلى جانب تنفيذ مشروع لحفر وتطوير آبار المياه بمحافظات حضرموت والحديدة وشبوة، ومشروع آخر لتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزًا صحيًا، ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزًا صحيًا آخر، فضلًا عن عمل المركز لتصريف المخلّفات والنفايات بطريقة موثوقة والصيانة الوقائية لخزانات المياه والصرف الصحي ودورات المياه.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

ونفّذ المركز أربعة مشاريع أخرى لتعزيز الأمن المائي في سوريا منها توفير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة المنقذة لحياة الأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر، وإنشاء محطتين لتنقية المياه للاستخدام من قبل النازحين السوريين، وإعادة تأهيل محطات مياه ونظام إدارة النفايات الصلبة في محافظة إدلب.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

مشاريع حيوية

وحرص المركز كذلك على تنفيذ خمسة مشاريع حيوية لدعم قطاع المياه في السودان مثل مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف استفاد منه ما يقارب 6 ملايين شخص، ودعم الولايات المتضررة من الفيضانات، فضلًا عن حفر 33 بئرًا متوسطة العمق في السودان، فضلًا عن تنفيذه 250 بئرًا سطحية و 15 بئرًا متوسطة العمق في جمهورية مالي.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

إلى جانب حفر 52 بئرًا في جمهورية غانا بهدف توفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي في المناطق الأكثر احتياجًا، والإسهام في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، وتوفير المياه للزراعة والمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكن.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

منتدى الرياض الدولي الإنساني

كما وقع المركز مؤخرًا على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخل الطارئ لإغاثة قطاع غزة في قطاع المياه والإصحاح البيئي، يستفيد منها مليون شخص.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

وشملت مشاريع المركز المائية كذلك دولًا أخرى مثل العراق والصومال وباكستان وأفغانستان وميانمار والنيجر وغيرها، لتحقيق الاستدامة المائية في هذه الدول والوصول إلى تحسين مستويات الأمن المائي.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

اليوم العالمي للمياه

وفي الثاني والعشرين من مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه، ويعد هذا اليوم تذكيرًا مهمًا لشعوب العالم بأن المياه تعد عاملًا أساسيًا لتوفير الأمن الغذائي والتنمية والاستقرار، وتأكيدًا لما تقدمه المملكة من دعم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للجهود الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وبناء حياة كريمة وعالم أفضل للأجيال القادمة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية - واس

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ تأسيسه في مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والزراعي والصحة ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والصحة والتعليم 3.361 مشروعًا في 106 دول محتاجة بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و330 مليون دولار أمريكي.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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