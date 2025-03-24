شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تكشف تفاصيل خطيرة عن الغارات الامريكية مساء امس على العاصمة صنعاء "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة العربية قبل قليل تقرير يتحدث عن مقتل قيادات حوثية بالغارات الامريكية مساء امس

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