شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

متطلبات الحصول على الاعتماد

تنظيم العمل

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم وضع الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات الخاصة باعتماد البرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق مخرجات ذات جودة عالية.تتضمن البرامج التدريبية المطروحة من قبل المركز مسارات متعددة تشمل برنامج تدقيق المياه في المنشآت الحضرية، والزراعية، والصناعية، إلى جانب برنامج متخصص لمصممي ومنفذي حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات، بما فيها المنشآت الحضرية، والزراعية، وشبكات النقل والتوزيع.يشترط المركز على جهات التدريب الراغبة في الحصول على الاعتماد استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، والتي تتضمن التراخيص والاعتمادات الرسمية من الجهات المختصة، إلى جانب تقديم وصف تفصيلي لمحتوى وأهداف البرامج التدريبية المقترحة، ومنهجية واضحة لتطويرها، إضافة إلى تحديد عدد البرامج المستهدفة سنوياً وجدولة مواعيد تنفيذها.كما يجب تقديم نموذج الشهادات التي ستُمنح للمتدربين بعد اجتيازهم البرامج التدريبية، متضمنة بيانات أساسية مثل شعار جهة التدريب، شعار الاعتماد، اسم البرنامج، والساعات التدريبية المنجزة.ويُلزم المركز جهات التدريب بتوفير المرافق والموارد التدريبية اللازمة، مثل المطبوعات، وأجهزة التدريب، ومنصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بُعد، إلى جانب اشتراط وجود مدربين مؤهلين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وخبرة كافية في المجال التدريبي.كما يُشترط على الجهات توفير إجراءات واضحة للرصد والتقييم والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالبرامج التدريبية.ومن بين المتطلبات الأخرى، يجب أن تقوم جهة التدريب بتوفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم، بما يتيح الربط والتكامل مع المنصة الإلكترونية للمركز، بالإضافة إلى تقديم نموذج للتقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.ويشترط أيضاً أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولاً نظاماً بالتوقيع، ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاعتماد وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة من المركز.ويتوجب على جهة التدريب سداد المقابل المالي المحدد للاعتماد أو تجديده، والذي يبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، لتغطية تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة، ويُستحق هذا المقابل المالي عند استلام الطلب المكتمل، ولا يحق استرداده في حال رفض طلب الاعتماد.وتتولى لجنة الاعتماد في المركز مراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، وقد تطلب من جهة التدريب استكمال النواقص أو تقديم مستندات إضافية خلال مدة زمنية محددة، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال الفترة المحددة، يحق للمركز اعتبار الطلب لاغياً.كما يقوم فريق التقييم في المركز بزيارة جهة التدريب للتحقق من استيفاء معايير الاعتماد، ومراجعة المستندات والاجتماع بالمسؤولين عند الحاجة.بعد استيفاء كافة الاشتراطات، يتم منح جهة التدريب الاعتماد الرسمي، مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذ البرامج التدريبية أو قبول المتدربين إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.وبناءً على توصية لجنة الاعتماد، يمكن للرئيس التنفيذي للمركز إصدار عدة قرارات تشمل منح الاعتماد، توجيه إنذار لجهة التدريب في حال وجود مخالفات طفيفة، تعليق الاعتماد عند استمرار المخالفات أو وجود خلل كبير يعيق العملية التدريبية، أو إلغائه في حال عدم تصحيح المخالفات خلال الفترات المحددة.تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بالعمل وفقاً للائحة المعتمدة وقواعدها التنفيذية، بالإضافة إلى الامتثال لكافة التعاميم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.كما يجب تحقيق كافة الاشتراطات المعتمدة، الالتزام بأهداف ومحتوى البرامج التدريبية، الاستجابة لاستفسارات المركز خلال الفترة الزمنية المحددة، وإعداد تقارير دورية حول سير العملية التدريبية عند الطلب.ومن ضمن المسؤوليات أيضاً، يجب على جهة التدريب توفير قنوات رسمية تتيح للمستفيدين تقديم الملاحظات والشكاوى، مع الالتزام بمعالجتها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، كما يجب تمكين المركز من إجراء الزيارات الإشرافية على البرامج التدريبية، والامتناع عن تنفيذ أي برامج غير معتمدة.يحتفظ المركز بحق الإشراف على جهات التدريب لضمان الالتزام بأحكام اللائحة، من خلال التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة، وطلب أي مستندات إضافية متعلقة بالجهة وأنشطتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يلتزم المركز بدوره الإشرافي لضمان تنفيذ جميع الأحكام والإجراءات المنظمة لاعتماد البرامج التدريبية.وفي حال رغبة جهة التدريب في تجديد الاعتماد، يتوجب عليها تقديم الطلب قبل انتهاء فترة الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل، على أن يكون الطلب مستوفياً لمجموعة من الشروط، مثل سلامة التقارير المقدمة، الالتزام بكافة المتطلبات والاشتراطات، وعدم ارتكاب مخالفات جوهرية، وخلو الزيارات الإشرافية من أي ملاحظات تؤثر على تجديد الاعتماد.كما يتطلب التجديد تقديم بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المنجزة خلال فترة الاعتماد السابقة.وفي الحالات التي تؤثر فيها ظروف قهرية على قدرة جهة التدريب على تنفيذ البرامج المعتمدة، يُلزم المركز الجهة بإبلاغه خطياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للائحة المعتمدة.