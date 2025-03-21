شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الخطوط السعودية تلغي رحلات لندن بسبب انقطاع الكهرباء في "هيثرو" والان نبدء بالتفاصيل

تسهيلات غير مسبوقة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من وإلى العاصمة البريطانية لندن، حتى إشعار آخر.وجاء هذا القرار الطارئ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في مطار هيثرو الدولي، ما تسبب في إغلاقه وتعطيل حركة الملاحة الجوية.وأكدت ”السعودية“، في بيان رسمي حصلت ”اليوم“ على نسخة منه، أنها تتابع التطورات المتلاحقة في مطار هيثرو عن كثب، بالتنسيق المباشر مع المسؤولين في المطار، مضيفة أنها على تواصل مستمر مع المسافرين المتأثرين لإطلاعهم على آخر المستجدات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.وناشدت ”السعودية“ المسافرين المتواجدين حاليًا في لندن بعدم التوجه إلى مطار هيثرو، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لأي ازدحام أو ارتباك.كما وجهت الشركة تنبيهًا هامًا للمسافرين العابرين «الترانزيت» بعدم السفر إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والملك خالد الدولي في الرياض، وضرورة انتظار التحديثات الرسمية التي ستردهم تباعًا.وحرصًا من ”السعودية“ على تخفيف الأعباء عن مسافريها في هذا الظرف الاستثنائي، أعلنت عن تقديم تسهيلات غير مسبوقة، تشمل إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم إضافية في حال رغب المسافر في إعادة الحجز أو استعادة قيمة التذكرة بالكامل.