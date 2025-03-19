السعودية | “الشؤون الإسلامية” تقيم موائد لتفطير الصائمين بالسودان استفاد منها 15 ألف مستفيد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، موائد يومية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في عددٍ من المدن والمناطق في جمهورية السودان طيلة أيام شهر رمضان المبارك استفاد منها قرابة 15 ألف مستفيد حتى الآن، وتستهدف قرابة 30 ألف مستفيد طيلة أيام الشهر.

وأقيمت الموائد في ولاية نهر النيل، ومدينة شندي، وولاية شمال كردفان، ومدينة الأبيض، وولاية البحر الأحمر، ومدينة سنكات، وولاية الخرطوم، ومدينة بحري.

يُذكر أن إقامة هذه الموائد ضمن جهود المملكة في خدمة المحتاجين والمتضررين من الأشقاء في السودان من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويقام في 61 دولة حول العالم ومنها السودان، مما يعكس دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ معاني الأخوة والتكافل خلال شهر رمضان المبارك.

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