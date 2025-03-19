السعودية | أكاديمية “واس” للتدريب الإخباري تقيم اللقاء التشاوري الأول للمستقلين في مجال التغطيات الإعلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقامت أكاديمية “واس” للتدريب الإخباري، أمس الثلاثاء لقاءً تشاوريًا للعمل الحر في التغطيات الإعلامية وصناعة المحتوى الإخباري بمركز واس للمؤتمرات ويهدف إلى التعريف ببرامج الأكاديمية ومواكبتها لقطاع التدريب العالمي الإعلامي، ورصد الفجوات التدريبية في القطاع الإخبار بحضور أكثر من 50 متخصصا في مجال العمل الحر المستقل.

واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية البرامج التدريبية التي ستطلق خلال العام الجاري وهي أربعة برامج تدريبية؛ برنامج التطوير الإعلامي التطبيقي لحديثي التخرج بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، البرامج التدريبية التخصصية لمنسوبي الشؤون الإعلامية، ملتقيات نقل المعرفة والخبرة لطلاب كليات وأقسام الإعلام في المملكة، بالإضافة الى المعسكرات الطلابية للتغطيات والتي يجري الإعداد لها بالتعاون مع الجامعات السعودية عبر مبادرة “قصص سعودية لم تُرو” والتي تعيد تقديم صحافة المواطن بقالب جديد.

وأوضح الرئيس التنفيذي بأن العمل المشترك والدعم المستهدف للعاملين في قطاعات هامة داعمة للتغطيات مثل الصحافة، الانتاج، ، الجرافيك، التصوير.

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