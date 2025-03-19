شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية الإعلام السعودية تقيم دورة "التخطيط الإعلامي" بجامعة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف الدورة ممارسي وأخصائي التواصل المؤسسي بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.
حيث قدمت الأكاديمية محاور تدريبية للمشاركين في الدورة حول أهم مراحل التخطيط الإعلامي بدءًا من تحديد الرسائل وتحليل الجمهور المستهدف وصولًا إلى قياس فعالية الحملات الإعلامية، ودورها في تحقيق الأهداف الاتصالية، وتمكينهم من استخدام الأدوات، والوسائل الإعلامية المناسبة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على الابتكار في تصميم الحملات وتقييم أدائها.
يُذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية الذراع التدريبي لوزارة الإعلام في تأهيل وإعداد كوادر إعلامية تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للتميز في المجال، من خلال إتاحة فرص تدريبية رفيعة المستوى وتقديم برامج تعليمية نوعية ومتخصصة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة( 2030 ) لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار والبحوث.
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