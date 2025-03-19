أكاديمية الإعلام السعودية تقيم دورة "التخطيط الإعلامي" بجامعة الملك عبدالعزيز 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت أكاديمية الإعلام السعودية في جامعة الملك عبدالعزيز، دورة تدريبية معتمدة من كلية (ESCP) الدولية، بعنوان: "التخطيط الإعلامي"، يوم الأحد (١٦-٩-١٤٤٦هـ ) وتستمر على مدار (٣) أيام حضورية تمثل الانطلاقة الأولى لمسار المناطق الذي تطلقه أكاديمية الإعلام السعودية بالشراكة مع عدد من الجامعات السعودية بهدف تمكين الإعلاميين في مختلف أرجاء المملكة، حيث توفر لهم أحداث الأدوات و المهارت لمواكبة التطورات في المجال الإعلامي إيماناً بأهمية دور الإعلاميين في إبراز هوية المملكة و دعم خطط التنمية المستهدامة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتستهدف الدورة ممارسي وأخصائي التواصل المؤسسي بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.

حيث قدمت الأكاديمية محاور تدريبية للمشاركين في الدورة حول أهم مراحل التخطيط الإعلامي بدءًا من تحديد الرسائل وتحليل الجمهور المستهدف وصولًا إلى قياس فعالية الحملات الإعلامية، ودورها في تحقيق الأهداف الاتصالية، وتمكينهم من استخدام الأدوات، والوسائل الإعلامية المناسبة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على الابتكار في تصميم الحملات وتقييم أدائها.

يُذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية الذراع التدريبي لوزارة الإعلام في تأهيل وإعداد كوادر إعلامية تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للتميز في المجال، من خلال إتاحة فرص تدريبية رفيعة المستوى وتقديم برامج تعليمية نوعية ومتخصصة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة( 2030 ) لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار والبحوث.