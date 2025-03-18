شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر: أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.وتشمل تأثيراتها محافظات: بحرة، الجموم، خليص، الكامل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول.وكان المركز قد نبه في تقريره عن حالة الطقس، من شبورة مائية (ضباب خفيف) خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، على أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، أما أماكن انتشار الضباب تتمثل في المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة.