ضبط مواطن ظهر في محتوى مرئي يصطدم بأشخاص ومركبتين متوقفة أثناء ممارسة التفحيط بالخفجي

فعاليات عيد الفطر 2025: حفلات ومسرحيات وألعاب النارية أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم فعاليات عيد الفطر المبارك 2025، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الحفلات الغنائية، والعروض... الرياض: سلطان البلوشي الرياض: سلطان البلوشي 18 رمضان 1446 هـ 18 رمضان 1446 هـ الشؤون الإسلامية: يمنع التسول داخل المساجد وساحاتها جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1446هـ،... الرياض : الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1446 هـ 18 رمضان 1446 هـ حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني مخالف للملكية الفكرية بالسعودية قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحملات تفتيشية إلكترونية تستهدف المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكية... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 18 رمضان 1446 هـ 18 رمضان 1446 هـ التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية، وهي: برنامج مساعد طبيب أسنان، برنامج فني رعاية المرضى،... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 18 رمضان 1446 هـ 18 رمضان 1446 هـ إعادة تشكيل لجنة الإفلاس وضم 4 جهات للجنة مكافحة التبغ وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان على إعادة تشكيل "لجنة الإفلاس"، كما أقر ضم 3 هيئات ولجنة إلى... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 18 رمضان 1446 هـ 18 رمضان 1446 هـ حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة دون ترخيص تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1446 هـ 18 رمضان 1446 هـ تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية فيما يعد هدر الأدوية تحديًا كبيرًا للنظام الصحي، إذ يؤثر سلبًا على الموارد الاقتصادية والبيئية، ويحد من كفاءة تقديم الخدمات... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 18 رمضان 1446 هـ 18 رمضان 1446 هـ

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