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فعاليات عيد الفطر 2025: حفلات ومسرحيات وألعاب النارية
أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم فعاليات عيد الفطر المبارك 2025، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الحفلات الغنائية، والعروض...
الشؤون الإسلامية: يمنع التسول داخل المساجد وساحاتها
جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1446هـ،...
حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني مخالف للملكية الفكرية بالسعودية
قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحملات تفتيشية إلكترونية تستهدف المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكية...
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية، وهي: برنامج مساعد طبيب أسنان، برنامج فني رعاية المرضى،...
إعادة تشكيل لجنة الإفلاس وضم 4 جهات للجنة مكافحة التبغ
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان على إعادة تشكيل "لجنة الإفلاس"، كما أقر ضم 3 هيئات ولجنة إلى...
حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة دون ترخيص
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات...
تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية
فيما يعد هدر الأدوية تحديًا كبيرًا للنظام الصحي، إذ يؤثر سلبًا على الموارد الاقتصادية والبيئية، ويحد من كفاءة تقديم الخدمات...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مواطن ظهر في محتوى مرئي يصطدم بأشخاص ومركبتين متوقفة أثناء ممارسة التفحيط بالخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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