السعودية | 33 ألف سجادة من الصناعة السعودية الفاخرة بالمسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يتميز سجاد المسجد الحرام بجودته الفائقة وصناعته الفاخرة ومواصفات الاستدامة.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي, أن عدد السجاد في المسجد الحرام يبلغ 33000 سجادة صناعة سعودية فاخرة وتستخدم يوم الجمعة وفي موسم رمضان وغيرها من المواسم.

وتبلغ ابعادها (1.2×4)م و (1.2×3)م بطول إجمالي 200 كم وسماكة تبلغ (1.6)سم, مما يمنحها متانة وكثافة عالية لتتحمل الاستخدام المكثف.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير كافة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وتهيئة ما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع كامل الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين والحرص على تقديم أرقى الخدمات ذات الجودة العالية.

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