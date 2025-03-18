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الغملاس يرعى اختتام مسابقة مبين الرمضانية لأكثر من 200 طالباً

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الغملاس يرعى اختتام مسابقة مبين الرمضانية لأكثر من 200 طالباً

يرعى محافظ المزاحمية عبدالرحمن الغملاس مساء اليوم الثلاثاء اختتام مسابقة "مبين" الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويدة في دورتها الثانية للبنين- لعام 1446هـ في جامع السابر في مركز جو على جائزة سعيد السابر ـ رحمه الله ـ ويتنافس عليها 200 طالبا.

وأوضح لـ"" الرئيس التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن بالمزاحمية عبدالمحسن القحطاني أن المسابقة تهدف إلى الإسهام في ربط الشباب بالقرآن الكريم وإبراز اهتمام المملكة العربية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى واكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وترشيح المتميزين من حفاظ كتاب الله للمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية.

وأضاف القحطاني أن المسابقة إقيمت من 2-14 /9/ 1446هـ على ثلاثة مراحل حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة في كل الفروع أكثر من 200 متسابقا و كانت فروع المسابقة سبعة فروع:

الفرع الأول (حفظ القرآن كاملاً)

الفرع الثاني: (حفظ عشرين جزءاً)

الفرع الثالث: (حفظ عشرة أجزاء)

الفرع الرابع: (حفظ خمسة أجزاء)

الفرع الخامس:حفظ جزأين

الفرع السادس: (حفظ جزء)

الفرع السابع: (حفظ قصار المفصل (الضحى – الناس)

وأشار إلى أن المسابقة بدعم من المهندس فيصل بن سعيد بن عبد الله السابر حيث تبلغ جوائزها (50.000ريال )و مفتوحة لكل الطلاب لمن يرغب بالمشاركة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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