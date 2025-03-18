الغملاس يرعى اختتام مسابقة مبين الرمضانية لأكثر من 200 طالباً

وأوضح لـ"دوت الخليج" الرئيس التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن بالمزاحمية عبدالمحسن القحطاني أن المسابقة تهدف إلى الإسهام في ربط الشباب بالقرآن الكريم وإبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى واكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وترشيح المتميزين من حفاظ كتاب الله للمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية.
وأضاف القحطاني أن المسابقة إقيمت من 2-14 /9/ 1446هـ على ثلاثة مراحل حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة في كل الفروع أكثر من 200 متسابقا و كانت فروع المسابقة سبعة فروع:
الفرع الأول (حفظ القرآن كاملاً)
الفرع الثاني: (حفظ عشرين جزءاً)
الفرع الثالث: (حفظ عشرة أجزاء)
الفرع الرابع: (حفظ خمسة أجزاء)
الفرع الخامس:حفظ جزأين
الفرع السادس: (حفظ جزء)
الفرع السابع: (حفظ قصار المفصل (الضحى – الناس)
وأشار إلى أن المسابقة بدعم من المهندس فيصل بن سعيد بن عبد الله السابر حيث تبلغ جوائزها (50.000ريال )و مفتوحة لكل الطلاب لمن يرغب بالمشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الغملاس يرعى اختتام مسابقة مبين الرمضانية لأكثر من 200 طالباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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