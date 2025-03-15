نصف مليون غرامة ضد 79 فندقًا في مكة والمدينة

ضبطت وزارة السياحة 79 مرفق ضيافة سياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أعادت مزاولة نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشملت المخالفات 58 مرفق ضيافة في مكة المكرمة و21 مرفقًا في المدينة المنورة، خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، إذ بلغت قيمة المخالفات الموقعة عليها 500 ألف ريال.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ العقوبات النظامية بحق المرافق المخالفة لنظام السياحة ولوائحه، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الإغلاق، أو كلتا العقوبتين معًا، لا سيما في حالات التشغيل غير المرخص.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة، للتأكد من التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة بحقها، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يُطبق فور صدوره من اللجنة المختصة، وبالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية، لضمان الإخلاء الفوري والمسح اليومي للمرافق المغلقة. وشددت على ضرورة امتثال جميع مرافق الضيافة السياحية لنظام السياحة ولوائحه، والحصول على التراخيص اللازمة قبل التشغيل، مؤكدة أن اللوائح تفرض معايير تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزز من سلامة الزوار والمعتمرين.

ودعت الوزارة جميع المشغلين وملاك مرافق الضيافة السياحية إلى الاطلاع على نظام السياحة ولوائحه من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى الحصول على الدعم اللازم من خلال المركز الموحد للسياحة عبر الرقم 930 المتاح على مدار الساعة.