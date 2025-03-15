اليوم.. آخر مهلة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية

تنتهي اليوم مهلة توثيق عدادات المياه، حيث شددت شركة المياه الوطنية على ضرورة التوثيق عبر قنواتها الرقمية، منوهة أنه سيترتب على عدم التوثيق توقف الخدمات الإضافية مثل رفع الطلبات والبلاغات، وصولا إلى إيقاف خدمة المياه.
يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي، مما يحقق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، ورفع مستوى موثوقية العدادات.
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