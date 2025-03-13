شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بتكثيف الجهود لتسهيل حركة الزوار والمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

تسهيل حركة الزوار والمسافرين

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، مرافق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرؤساء التنفيذيون والمسؤولون والمديرون العاملون بمنظومة قطاع الطيران المدني.ووقف معاليه على مرافق وخدمات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مطلعًا على إجراءات تسهيل وتهيئة المطار لخدمة المعتمرين علاوة على انسيابية حركة المسافرين والزوّار.إضافة إلى سير العمل وفق الخطط التشغيلية المُعتمدة لذروة موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ؛ لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في توفير الراحة واليسر لضيوف الرحمن بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية.ووجّه وزير النقل والخدمات اللوجستية بتكثيف الجهود المبذولة لتسهيل حركة الزوار والمسافرين، وتوفير تجربة سفر ثرية لهم وفق أعلى معايير الجودة في مرحلتي القدوم والمغادرة؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإستراتيجية الوطنية للطيران، وبرامج رؤية المملكة 2030.