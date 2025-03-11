شكرا لقرائتكم خبر عن منصة التنقل الموحدة بالمسجد الحرام.. الخدمات وأنواع العربات والان نبدء بالتفاصيل

عربات القولف.

العربات اليدوية بدافع

العربات المجانية بدون دافع

الطواف

السعي

العمرة الكاملة

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تجويد خدمات التنقل بالحرم في رمضان

ضاعفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع دخول شهر رمضان المبارك، عدد العربات الكهربائية "القولف” ليصل إلى 400 عربة، عبر هوية بصرية موحدة تعكس الطابع الخاص للمسجد الحرام.

خدمات المسجد الحرام للمعتمرين

العربات الكهربائية في المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام، والتي تسهل إجراءات حجز عربات التنقل للمعتمرين.ويمكن للمعتمرين المستفيدين الحجز المسبق إلكترونيًا، واختيار وسيلة التنقل وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية مثل:كما تقدم خيارات متعددة لأداء المناسك مع تحديد التاريخ والوقت المناسبين، مثل:وتتميز بسهولة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الوصول السهل والدعم الفني المتكامل لضمان تجربة ميسرة للمستفيدينويمكن للراغبين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على رابط المنصة عبر موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين https://carts.alharamain.gov.sa، علمًا أن الأولوية في الخدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقةكما استحدثت الهيئة عربات يدوية مطورة بتصاميم خاصة، تلبي احتياجات المعتمرين خلال الموسم، مما يوفر خيارات تنقل مريحة تسهّل أداء المناسك بيسر وسهولة.ووفرت الهيئة عدة أنواع من العربات داخل المسجد الحرام، منها العربات اليدوية المجانيوتقع بالساحة الشرقية (باب السلام رقم 19) والساحة الغربية (جسر الشبيكة باب 64) والعربات اليدوية المطورة المدفوعة.كما تقع في المسعى الأرضي (باب 14) والمسعى في الدور الأول سلم الأرقام (باب 16) والساحة الغربية (جسر الشبيكة باب 64) والساحة الجنوبية (بجوار دورة مياه رقم 2).ووفرت الهيئة العربات الكهربائية "القولف"، ويمكن الحجز المباشر لها من خلال نقاط موزعة في الساحات.وتقع في الساحة الغربية (جسر الشبيكة باب 64) وجسر أجياد (باب 4) وسلم أجياد من الدور الأول (باب 4)، وتوفر هذه العربات راحة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.كما تساعد المعتمرين الذين قد يجدون صعوبة في المشي داخل المسجد الحرام، وتسهم في تنظيم حركة الزوار وتقليل الازدحام، خاصة خلال موسم رمضان الذي يشهد كثافة عالية من المصلين والمعتمرين.كما تقدم خدمة العربات الكهربائية "القولف" مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة.