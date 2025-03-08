شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديميات: المرأة السعودية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات وإنجازاتها مشهودة والان نبدء بالتفاصيل

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نموذج للنجاح والتحدي

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د لولوه الراجح د. لولوه سعد الراجح

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تمكين المرأة في صميم الرؤية

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فوزية غزاوي د. فوزية غزاوي

شريك أساسي في التنمية

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د. مشاعل العُمري د. مشاعل العمري

المرأة محرك رئيسي للتنمية

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د. سهام المحمادي د. سهام المحمادي

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الدمام - شريف احمد - أكدت أكاديميات ومختصات أن اليوم العالمي للمرأة يمثل محطة هامة للاعتراف بإنجازات المرأة ودورها الفاعل في جميع المجالات، فضلًا عن كونه فرصة لمناقشة التحديات التي لا تزال تواجهها.وبينّ أن المرأة في المملكة شهدت نهضة غير مسبوقة بفضل رؤية 2030 التي وضعت تمكينها في صدارة أولوياتها، حيث ازدادت مشاركتها في سوق العمل بشكل ملحوظ، وشغلت مناصب قيادية في مختلف القطاعات، بدءًا من المجالات الأمنية ووصولًا إلى التكنولوجيا والابتكاروأوضحن في حديثهن لـ "اليوم" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذه التحولات تعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن المرأة شريك رئيسي في التنمية، وصاحبة دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في بناء المستقبل.وأشرن إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات والانخراط في مختلف المجالات المهنية والعلمية، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في بناء الاقتصاد الوطني والمشاركة في مسيرة التطور الاجتماعي والسياسيأوضحت استشاري أمراض الدم وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومديرة برنامج زمالة علم أمراض الدم، د. لولوه سعد الراجح، أن اليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة لتقدير الجهود التي بذلتها المرأة السعودية في مختلف المجالات.وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا كبيرًا في تمكين المرأة في سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها إلى حوالي 33% في عام 2020، مما جعلها نموذجًا يُحتذى بهوأشارت د. الراجح إلى أن المرأة السعودية لم تقتصر إنجازاتها على المجالات التقليدية، بل اقتحمت مجالات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي، وأسست شركات تقنية ساهمت في رفع مستوى المملكة في الاقتصاد الرقمي.وأكدت أن الدعم الحكومي المستمر يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق المزيد من التقدم، رغم التحديات التي لا تزال قائمةمن جهتها، أكدت عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات في جامعة أم القرى، وسفيرة جودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمستشارة في تقنية المعلومات والمشاريع الابتكارية، د. فوزية غزاوي، أن المرأة كانت دائمًا عنصرًا فاعلًا في بناء المجتمعات وصناعة التغيير، إذ أثبتت قدرتها على الابتكار وتحقيق التحولات الكبرى في مختلف المجالاتوأشادت د. غزاوي بالدور المحوري الذي منحته رؤية 2030 للمرأة، حيث وضعت تمكينها في صميم أهدافها، مؤمنة بقدراتها في تحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.وأضافت أن الفرص اليوم أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى، وأن المستقبل ملك لمن تعمل وتصنعه، لأن الطموح والإرادة هما مفتاح النجاحبدورها، شددت استشارية طوارئ الأطفال، د. مشاعل العمري، على أن اليوم العالمي للمرأة يُعد مناسبة لتسليط الضوء على حقوق المرأة ودورها الفاعل في بناء المجتمعات.وأشارت إلى أن المرأة السعودية شهدت نهضة غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، حيث أصبحت مساهمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطب والهندسة والاقتصادوأكدت أن التحديات لا تزال قائمة، ولكن مع استمرار الجهود لتعزيز المساواة وتوفير بيئة داعمة لقدرات المرأة، فإن الإنجازات ستتواصل.وأضافت أن دعم المرأة وتمكينها هو استثمار في مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، مشيدة بالدور الذي تلعبه المرأة السعودية في تحقيق التنميةأما الصيدلانية د. سهام المحمادي، فأكدت أن تمكين المرأة من الأولويات التي توليها القيادة السعودية اهتمامًا كبيرًا، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية.وأوضحت أن المرأة كانت دائمًا حاضرة في المشهد العالمي، محققة إنجازات بارزة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأبحاث والدراساتوأضافت أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على تولي المناصب القيادية، حيث تقلدت العديد من المناصب العليا وساهمت في صناعة القرار.وأشارت إلى أن تمكين المرأة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية