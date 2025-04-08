شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي يتوقع حدوث عاصفة رملية واسعة الأربعاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير المناخ عبدالله العصيمي حدوث جبهة باردة سطحية مصاحبة لمنخفض عميق يمكن أن يسبب عاصفة رملية واسعة .

وقال العصيمي عبر حسابه على تويتر :”يوم الأربعاء القادم تظهر الخرائط الجوية جبهة باردة سطحية مصاحبة لمنخفض عميق يتوقع أن تسبب عاصفة رملية واسعة على الشام والعراق ومناطق الجوف والحدود الشمالية قد تمتد إلى مناطق أخرى “٠

‏وأضاف عبدالله العصيمي “تتزامن مع فرص أمطار خفيفة ومتفرقة على الأجزاء الشمالية، والله أعلم”٠