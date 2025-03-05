شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. خطة لتعزيز الأنظمة البيئية ودعم المزارعين في الواحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة الإشرافية التوجيهية العليا لحماية واحة الأحساء عن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأنظمة البيئية الفريدة للواحة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة، الذي عُقد برئاسة وكيل محافظة الأحساء، معاذ الجعفري، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

وحضر الاجتماع، الذي استضافته المؤسسة العامة للري، ممثلون عن المؤسسة، وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة التجارة.

حماية الرقعة الزراعية للواحة



وتركزت المناقشات على بلورة إجراءات تنظيمية فعالة للحفاظ على الرقعة الزراعية الشاسعة للواحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وتضمنت الخطة، التي تم الكشف عنها، عدة محاور رئيسية، من أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير حلول عملية تساهم في صون هذا الإرث البيئي والزراعي الثمين.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على واحة الأحساء، التي تُعد واحدة من أكبر الواحات الزراعية على مستوى العالم.

وشددوا على ضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز أنظمتها البيئية المتنوعة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة لضمان استمرارية عطاء الواحة.

وتتضمن الخطة، آليات لدعم المزارعين، وتوفير التدريب اللازم لهم على أحدث أساليب الزراعة المستدامة. كما تشمل الخطة برامج توعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي للواحة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.