شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة.. ورش عمل واستشارات وأنشطة للأطفال في مبادرة للتوعية بالتوحد والان نبدء بالتفاصيل

التعريف باضطرابات طيف التوحد

الدمام - شريف احمد - فعّل مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، ممثلاً بمركز اضطرابات النمو والسلوك، اليوم العالمي للتوحد من خلال إطلاق بمبادرة توعوية تحت شعار ”نحو وعي مجتمعي شامل ودعم فعّال لأفراد طيف التوحد وأسرهم“، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بطيف التوحد وتعزيز الدعم المجتمعي والنفسي للأسر.وتضمنت الحملة ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا حول اضطرابات طيف التوحد، وورش عمل تفاعلية، إضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال، وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية من قبل فريق متخصص.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تجمع القصيم الصحي في تعزيز الشراكة المجتمعية، وتفعيل المناسبات الصحية العالمية، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر والتدخل العلاجي، وترسيخ مفاهيم تقبل الاختلاف ودمج أطفال التوحد في المجتمع.