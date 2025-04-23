أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة الشرقية لعام 2024م

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الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء على التقرير السنوي لأعمال غرفة الشرقية خلال العام 2024م، وذلك خلال استقبال سموه الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة الغرفة الشرقية، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.وقدم الرزيزاء لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن ما أنجزته الغرفة خلال عام 2024م، وما تسعى إليه من تعزيز التنافسية في بيئة العمل وتعظيم المكانة الاقتصادية والمجتمعية للمنطقة.ورفع الرزيزاء الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأعمال ومشاريع الغرفة ولمنظومة الاقتصاد بالمنطقة بشكل عام، مؤكداً على دور الغرفة في تحقيق التنمية الاقتصادية وإسهاماتها من خلال قطاع الأعمال بالمنطقة، وما يصبون إليه من مشاريع استثمارية نوعية، في ظل الدعم اللامحدود، والممكنات المقدمة من القيادة الحكيمة -حفظها الله-.