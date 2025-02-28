شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار "الجود يبي له وقفة".. تفاصيل إطلاق حملة "جود المناطق2" والان نبدء بالتفاصيل

إطلاق حملة "جود المناطق2"

دعم الأسر المستحقة

الدمام - شريف احمد - أطلقت منصة "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" اليوم، حملة "جود المناطق 2" بشعار "الجود يبي له وقفة".وتسعى من خلالها إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والمشاركة المجتمعية في دعم الأسر المستحقة من خلال المنصة في أيام شهر رمضان لعام 1446هـ.وأعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن انطلاق الحملة في نسختها الثانية تحت شعار "الجود يبي له وقفة".وأكد أن انطلاق الحملة يأتي استمرارًا لدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الحملات السابقة وحرصها على تحقيق أعلى درجات الراحة بتوفير السكن الكريم والملائم للأسر المستحقة.وأبدى تطلعه لتحقيق هذه النسخة من الحملة أثرًا كبيرًا وفاعلًا في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر المستحقة ضمن الجهود المتواصلة التي تعمل عليها منصة "جود الإسكان" منذ انطلاقها، والذي يأتي من بينها حملة "جود المناطق2".ولفت إلى أن الحملة ستعزز مفهوم مشاركة المجتمع والمؤسسات في دعم الأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل، وتأكيدًا لموثوقية المنصة وسهولة ربط المتبرع بالحالات المعلنة، التي تتكامل فيها أدوار القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية بجانب وقفة تبرعات أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن ذلك سيحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الإسكان غير الربحي عبر منصة "جود الإسكان".

وذلك من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والبذل لمن هم أشد حاجة للمساكن، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري ويسهم في تحسين جودة الحياة لهم.