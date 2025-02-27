شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 100 ألف ريال غرامة للمخالفين في صرف الدواء والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات

عقوبة مخالفة ضوابط وصف وصرف الدواء

القطاع الدوائي في السعودية

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لوصف وصرف الدواء في جميع المنشآت الصحية والصيدليات بالمملكة، مؤكدة أن أي مخالفات أو تجاوزات ستواجه بعقوبات صارمة حفاظًا على سلامة المرضى ومنع الاستخدام غير المشروع للأدوية.وأكدت الوزارة أن صرف الأدوية يخضع لضوابط محددة، تشمل حظر صرف أي دواء وصفي دون وصفة طبية، ومنع تكرار صرف الدواء دون مبرر طبي، مع ضرورة التحقق من صحة الوصفة الطبية قبل الصرف.واشترطت الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنع تلقي أي منفعة مادية مقابل وصف أو صرف الدواء، إضافة إلى ضرورة عرض خيارات الأدوية مع توضيح الأسعار لتمكين المرضى من اتخاذ القرار المناسب بشأن علاجهم.وألزمت الوزارة المنشآت الصيدلانية بتوفير كميات كافية من الأدوية المسجلة لضمان رعاية صيدلانية فعالة، والالتزام بوصف وصرف الدواء بالاسم العلمي بدلًا من التجاري، باستثناء الحالات المشمولة بالقائمة المعتمدة للصرف بالاسم التجاري، مع ضمان توفير الأدوية الأساسية والمصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة.وأوجبت على الصيدليات والمؤسسات الصحية إبلاغ هيئة الغذاء والدواء عن أي نقص في المستحضرات الصيدلانية قبل شهر من نفادها، لضمان توفرها وعدم تأثر المرضى بنقص الأدوية المهمة.وشددت وزارة الصحة على أن أي مخالفة لضوابط وصف وصرف الدواء ستؤدي إلى عقوبات صارمة، حيث ستواجه المنشآت الصحية المخالفة غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 60 يومًا أو إلغاء الترخيص بشكل كامل.أما بالنسبة للممارسين الصحيين المخالفين، فقد حددت الوزارة عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية الصحة العامة.وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لمراقبة قطاع الأدوية وتعزيز سلامة المرضى.ودعت جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية إلى التقيد باللوائح المعتمدة، وتجنب أي ممارسات قد تعرض صحة المرضى للخطر أو تتسبب في صرف أدوية دون مبرر طبي.وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بوصف أو صرف الأدوية.وذلك من خلال القنوات الرسمية لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، لضمان بيئة دوائية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى وفق أعلى المعايير الصحية.