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القبض على مقيم لترويجه 17 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

القبض على مقيم لترويجه 17 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه (17) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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