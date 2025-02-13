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الجسر الإغاثي السعودي.. عبور 85 شاحنة بمواد غذائية وطبية للشعب السوري

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واس - سكاكا 0 تبليغ

  • الجسر الإغاثي السعودي.. عبور 85 شاحنة بمواد غذائية وطبية للشعب السوري 1/4
  • الجسر الإغاثي السعودي.. عبور 85 شاحنة بمواد غذائية وطبية للشعب السوري 2/4
  • الجسر الإغاثي السعودي.. عبور 85 شاحنة بمواد غذائية وطبية للشعب السوري 3/4
  • الجسر الإغاثي السعودي.. عبور 85 شاحنة بمواد غذائية وطبية للشعب السوري 4/4

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الدمام - شريف احمد - عبرت اليوم، 85 شاحنة إغاثية سعودية محملة بمواد غذائية وإيوائية وطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الحديثة الحدودي الذي يربط المملكة بالأردن.
وحظيت بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، لتسهيل مرورها وهي في طريقها إلى الجمهورية العربية السورية، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة.
الجسر البري الإغاثي السعودي إلى سوريا - واس
الجسر الإغاثي السعودي إلى سوريا - واس

الجسر الإغاثي السعودي

ويعمل منفذ الحديثة بكامل الطاقة التشغيلية وسط تضافر وتكامل الجهود المبذولة من جميع القطاعات العاملة بالمنفذ؛ لتسهيل عبور القافلة الإغاثية والإسهام في سرعة إنهاء إجراءاتها.
الجسر البري الإغاثي السعودي إلى سوريا - واس
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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