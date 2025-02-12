السعودية | “البيئة” توقع مذكرة تفاهم لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي ودعم برامج التحول الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة وزير البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات المحدودة (PWC)، برعاية من معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر “ليب 25”.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة.

ومثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، فيما مثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشريك والمدير التنفيذي بمكتب المملكة المهندس مصطفى جاد.

وأوضح الدكتور العليوي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي دعمًا لمسيرة التحول الرقمي في الوزارة، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة، وتهدف إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في وضع سياسات وأطر حوكمة فعالة لتنظيم وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الوزارة، وإدارة برامج التحول الرقمي لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات التحول الرقمي لدعم وتنفيذ مبادرات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويعد مؤتمر “ليب” أكبر تظاهرة تقنية عالمية؛ تهدف إلى مناقشة مستقبل القطاع التقني، واستعراض أحدث أنظمة الابتكار الرقمي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، إذ تأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر ضمن إستراتيجياتها وخططها لتبني التقنيات والحلول الرقمية الابداعية، وزيادة الوعي في تطبيق الذكاء الاصطناعي في منظومة “البيئة”، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الموارد الطبيعية والوصول إلى الاستدامة البيئية.

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