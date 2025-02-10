"إبراهيم عسيري" إلى المرتبة العاشرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2025, 8:04 مساءً

صدر قرار رئيس بلدية محافظة تثليث بترقية الأستاذ إبراهيم عامر علي عسيري إلى المرتبة العاشرة. "الخليج 365"، تبارك للعسيري؛ وتتمنى له مزيداً من النجاحات.

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