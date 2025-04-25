شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. غرس 60 شتلة زراعية ضمن مبادرة لتطوير متنزه جبل الشعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فريق بديع التطوعي بمحافظة الأحساء مبادرة بيئية تحت شعار ”نحن رجال المهمات“، وذلك في منتزه جبل الشعبة.

وشهدت المبادرة، التي تمت بالتعاون مع إدارة مشروع تطوير جبل الشعبة ممثلة بأمانة الأحساء، مشاركة فعالة من 30 متطوعاً نجحوا في غرس 60 شتلة زراعية.

خدمات تطوعية وبيئية مستمرة وأكد رئيس فريق بديع التطوعي، أحمد السلامة، أن هذه المبادرة البيئية تُعد المرحلة الثانية ضمن خطة عمل مشتركة ومستمرة سيتم تنفيذ مراحلها اللاحقة بالتعاون بين أمانة الأحساء وإدارة جبل الشعبة والفريق. مشيرًا إلى أنها تمثل مرحلة ضمن سلسلة مراحل تعاون قادمة.

وأضاف السلامة أن الفريق يسعى دائماً لتطوير الخدمات التطوعية والبيئية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات المجتمع المحلي نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

مشاركة فئات عمرية متنوعة ولم تقتصر المشاركة على فئة عمرية واحدة، حيث عبّر عبد الرحمن خالد الشليل، أحد أعضاء الفريق الذي يودع مسيرته الوظيفية، عن فخره واعتزازه بالمساهمة في هذه الفعالية التطوعية.

وأوضح الشليل أنها تمثل فرصة رائعة بالنسبة له لمواصلة العطاء وخدمة المجتمع في مرحلة التقاعد، جنباً إلى جنب مع زملائه المتطوعين الذين ما زالوا، على حد وصفه، يحملون روح العمل والحماس والإيجابية.

كما كان لافتاً مشاركة الجيل الناشئ ممثلاً بالطالب في المرحلة الابتدائية، عبد المحسن الجاسم، الذي أبدى سعادة غامرة بخوض هذه التجربة التطوعية والمساهمة في زراعة الشتلات.

وأكد الجاسم عزمه على الاستمرار في مرافقة والده والمشاركة في الأعمال التطوعية خلال سنوات دراسته القادمة، معتبراً هذا المجال إحدى هواياته المفضلة التي يحرص على ممارستها وتنميتها. تكاتف المجتمع للحفاظ على البيئة وقال عكست المبادرة روح التعاون الإيجابي بين الفريق التطوعي والجهات الرسمية، وأبرزت أهمية تكاتف أفراد المجتمع، بمختلف أعمارهم وخبراتهم، للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة، تماشياً مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والمشاركة المجتمعية الفعالة.