شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الأجير ومراكز ضيافة الأطفال ضمن استعدادات موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

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خدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استكمال استعداداتها لموسم حج هذا العام 1446 هـ ، مؤكدةً جاهزيتها عبر إطلاق حزمة متكاملة من المساهمات والمبادرات والخدمات النوعية المصممة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن وضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.وتشمل جهود الوزارة لهذا الموسم منظومة خدمات تستهدف دعم القوى العاملة وتمكين منشآت القطاع الخاص؛ حيث تبرز خدمة ”أجير الحج“ التي تسهل الاستعانة بالقوى العاملة المؤقتة خلال الموسم، بالإضافة إلى خدمة تأشيرات العمل المؤقتة المخصصة لموسمي الحج والعمرة.وأكدت الوزارة أنها ستكثف جولاتها الرقابية في المشاعر المقدسة والمناطق المحيطة لضمان امتثال جميع المنشآت والعاملين لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.وفي جانب الخدمات الاجتماعية المقدمة مباشرة للحجاج في المشاعر المقدسة، أوضحت الوزارة أنها توفر خدمات الإرشاد الأسري والدعم الاجتماعي لضمان راحة الحجاج ومرافقيهم.وتشرف الوزارة على ”مراكز ضيافة الأطفال“، وهي مراكز متخصصة تقدم رعاية شاملة لأبناء الحجاج من مختلف الفئات العمرية، وذلك عبر كوادر مؤهلة ومعايير جودة عالية، مما يتيح لذويهم أداء مناسك الحج بطمأنينة وسكينة.وتعزيزاً لقيم العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن، أشارت الوزارة إلى مشاركة عدد من منسوبيها في مساهمات ومبادرات متنوعة خلال الموسم.ومن أبرز هذه المبادرات ”أنورت“، التي يشارك فيها متطوعون في استقبال الحجاج بالمنافذ وخدمتهم في المشاعر المقدسة والحرم المكي، بالإضافة إلى تقديم الهدايا والعناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيع الوجبات والمياه في مواقع مختلفة.وفي سياق متصل، تقدم مبادرة ”عيادات التمكين“ خدماتها المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الحجاج، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.وذكرت الوزارة أنها تتيح أدوات رقمية لدعم هذه الجهود، حيث يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل عبر تطبيقها الإلكتروني الرسمي. وتوفر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية فرصاً تنموية للقطاع الخاص للمساهمة المجتمعية وتعزيز الأثر الإيجابي خلال موسم الحج، بما يخدم ضيوف الرحمن ويدعم المنظومة الخدمية.وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتمكين الأفراد والمنشآت، ورفع كفاءة التنظيم الموسمي، وتعزيز الامتثال للأنظمة.وتهدف الوزارة من خلال هذه الحزمة المتكاملة إلى المساهمة بفاعلية في تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة لضيوف الرحمن، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعكس الالتزام بتقديم خدمات نوعية ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.