المملكة تشارك في أعمال النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي الأوروبي المنعقد في بولندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت المملكة بوفد رسمي في أعمال النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الذي عقد بمدينة كاتوفيتسه في جمهورية بولندا خلال الفترة من 23 – 25 أبريل 2025م.

وضم الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، ووكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالعزيز السكران، واتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي – البولندي.

وخلال المؤتمر عقد الوفد لقاءً مع معالي نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي؛ لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبولندا، وسبل تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين، كما أجرى الوفد لقاءات وورش عمل مع عددٍ من ممثلي الشركات المشاركة في المؤتمر للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

من جهة أخرى شارك الوفد في جلسة حوارية، خصصت للحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية السعودية – البولندية، ومجالات التعاون بينهما، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيهما، وما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المؤتمر يُعد واحدًا من أهم المؤتمرات الاقتصادية التي تقام في منطقة وسط أوروبا، ويشارك فيه عدد كبير من المسؤولين الحكوميين الأوروبيين، ورجال الأعمال والشركات بمختلف قطاعاتها، ويتضمن عقد الجلسات الحوارية والنقاشات حول مستقبل التعاون الاقتصادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط