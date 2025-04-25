منظمة الصحة العالمية تدعو لتمويل الاستجابة في ميانمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تمويل الاستجابة في ميانمار، بعد شهر من الزلازل التي ضربتها، وأودت بحياة 3700 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف شخص.

وقالت ممثلة المنظمة في ميانمار ثوشارا فرناندو إن خطر تفشي الأمراض المعدية يتزايد، وبدون تمويل عاجل ومستدام ستتفاقم الأزمة الصحية، داعيةً إلى توفير 8 ملايين دولار أمريكي لمواصلة العمليات ومنع تفشي الأمراض.

وأشارت إلى أن المنظمة بدأت الاستجابة على وجه السرعة، حيث سلمت 170 طنًا من الإمدادات الطبية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لنحو 450 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، فيما تم نشرت 22 فريقًا طبيًا في الخليج 365 الأكثر تضررًا في ميانمار، وأطلقت مبادرة للوقاية من حمي الضنك.

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