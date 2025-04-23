انت الان تتابع أنحف من أجهزة "سامسونج" كافة.. مقطع فيديو يكشف لأول مرة أبعاد هاتف "آيفون 17 آير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 أبريل 2025, 8:24 صباحاً

كشف مقطع فيديو عدداً من الحافظات المسرّبة لهاتف "آيفون 17 آير" المرتقب، والذي أظهر لأول مرة أنه قد يكون فعلياً أنحف هواتف "آيفون" على الإطلاق وأنحف من كل هواتف منافستها الكورية الجنوبية "سامسونج" أيضاً. ويظهر مقطع الفيديو، أن هاتف "آيفون 17 آير" المتوقع إطلاقه بجانب إصدارات "آيفون 17" الأخرى في سبتمبر المُقبل، أن الهاتف سيأتي بسُمك 5.5 ميلليمترات. ويشير هذا إلى أن الهاتف سيكون أنحف من هاتف "سامسونج كلاجسي إس 25 إيدج" الذي تقول الشركة الكورية الجنوبية إنه أنحف هواتفها، ويأتي بسمك 6.4 ميلليمتر. ويظهر في الفيديو عددٌ من الحافظات الخاصة بالهاتف التي حصل عليها أحد خبراء التكنولوجيا من مصانع صينية تعمل على تصميمها لشركة "أبل"، والذي ستأتي بسُمك 5.65 ميلليمتر، لاستيعاب الهاتف الذي لن يزيد سمك على 5.5 ميلليمتر. وتقول المصادر إن "أبل" لإنتاج جهاز بهذه النحافة، تنازلت عن نظام الكاميرا، حيث يحتوي "آيفون 17 آير" على كاميرا واحدة فقط في الخلف. كما أشارت المصادر إلى أن سعة بطاريته ستكون أقل مقارنةً بمثيلاتها.

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