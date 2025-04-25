البرلمان الأوروبي يؤيد الطرح التدريجي لنظام الدخول والخروج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي خططًا لنشر نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد، وإدارة تدابير الأمن تدريجيًا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

واعتمدت اللجنة مشروعًا بشأن الإطلاق التدريجي المقترح للنظام بتصويت 54 صوتًا مؤيدًا، ومعارضين اثنين، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.

وسيسجل النظام بيانات مواطني الدول الثالثة، بما في ذلك البيانات البيومترية مثل صور الوجه، وبصمات الأصابع، عند دخولهم وخروجهم من منطقة “شنغن” بتأشيرات إقامة قصيرة.

ويهدف هذا النظام إلى تحسين الأمان وتسريع العملية، وتقليل قوائم الانتظار، فيما يجب أن يكون من الممكن منع الإطلاق المتزامن في حال التأثير على مرونة النظام خلال فترة الإطلاق، ويمكن تعليق الإطلاق مؤقتًا في حال كانت أوقات الانتظار طويلة جدًا، أو في حال وجود مشكلات فنية.

وأوصى أعضاء البرلمان الأوروبي ألا تتزامن بداية أو نهاية فترة الطرح التدريجي مع مواسم الذروة للسفر، والتي تتزامن مع أشهر يونيو، وأغسطس، وديسمبر، وفبراير.

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