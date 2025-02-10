اخبار السعوديه

المملكة تواصل تزويد مستشفيات قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

  • المملكة تواصل تزويد مستشفيات قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة 1/2
  • المملكة تواصل تزويد مستشفيات قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تواصل تزويد مستشفيات قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في جنوب ووسط قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة.
وذلك بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الرعاية الصحية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

المساعدات

وتأتي هذه العمليات في ظل وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات السعودية يوميًا، وذلك تلبيةً لمناشدة القطاع الصحي، الذي يعاني من الإنهاك الشديد جراء الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرًا على القطاع.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا