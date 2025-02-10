شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تواصل تزويد مستشفيات قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات السعودية

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في جنوب ووسط قطاع غزة بالمستلزمات الطبية الطارئة.وذلك بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الرعاية الصحية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.وتأتي هذه العمليات في ظل وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات السعودية يوميًا، وذلك تلبيةً لمناشدة القطاع الصحي، الذي يعاني من الإنهاك الشديد جراء الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرًا على القطاع.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.