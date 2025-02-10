شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع جدة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.

وطالبت بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.