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مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية

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مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع جدة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.
وطالبت بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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