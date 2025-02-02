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شكرا لقرائتكم خبر عن 136 مبادرة تطوعية لتنمية الغطاء النباتي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف 136 مبادرة تطوعية لزراعة الأشجار والشتلات النباتية في عدد من المواقع.
وشملت المدينة والحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية، وذلك خلال العام المنصرم 2024م.
وعملت الأمانة على زيادة الغطاء النباتي في المحافظة، لمكافحة التصحر، والإسهام في تحقيق التوازن البيئي، وتنقية الهواء وتقليل آثار التلوث من خلال زراعة الأشجار والشتلات.
ودعت الأمانة إلى المشاركة في المبادرات التطوعية، التي تعزز روح التعاون والتضامن في المجتمع، وتشجع على بذل المزيد من الجهد المعزز للعمل التطوعي.
وشملت المدينة والحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية، وذلك خلال العام المنصرم 2024م.
تنمية الغطاء النباتي بالطائفوشهدت مشاركة واسعة من المتطوعين والمتطوعات والقطاع غير الربحي وطلاب المدارس.
وعملت الأمانة على زيادة الغطاء النباتي في المحافظة، لمكافحة التصحر، والإسهام في تحقيق التوازن البيئي، وتنقية الهواء وتقليل آثار التلوث من خلال زراعة الأشجار والشتلات.
تعزيز جهود تحسين المشهد الحضريويأتي ذلك ضمن خطط الأمانة لتعزيز جهود تحسين المشهد الحضري، ورفع الوعي حول الحفاظ على المرافق العامة والمتنفسات لتدوم للأجيال القادمة.
ودعت الأمانة إلى المشاركة في المبادرات التطوعية، التي تعزز روح التعاون والتضامن في المجتمع، وتشجع على بذل المزيد من الجهد المعزز للعمل التطوعي.