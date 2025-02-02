شكرا لقرائتكم خبر عن 136 مبادرة تطوعية لتنمية الغطاء النباتي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تنمية الغطاء النباتي بالطائف

تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف 136 مبادرة تطوعية لزراعة الأشجار والشتلات النباتية في عدد من المواقع.وشملت المدينة والحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية، وذلك خلال العام المنصرم 2024م.وشهدت مشاركة واسعة من المتطوعين والمتطوعات والقطاع غير الربحي وطلاب المدارس.وعملت الأمانة على زيادة الغطاء النباتي في المحافظة، لمكافحة التصحر، والإسهام في تحقيق التوازن البيئي، وتنقية الهواء وتقليل آثار التلوث من خلال زراعة الأشجار والشتلات.ويأتي ذلك ضمن خطط الأمانة لتعزيز جهود تحسين المشهد الحضري، ورفع الوعي حول الحفاظ على المرافق العامة والمتنفسات لتدوم للأجيال القادمة.ودعت الأمانة إلى المشاركة في المبادرات التطوعية، التي تعزز روح التعاون والتضامن في المجتمع، وتشجع على بذل المزيد من الجهد المعزز للعمل التطوعي.