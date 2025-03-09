الأسبوع في 8 صور: رمضان يمسح آلام الفلسطينيين.. ومعركة البرتقال تشتعل بين الإيطاليين

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محمد بن مسعود - الدمام - الفلسطينيون يُزيِّنون شوارعهم ابتهاجًا بقدوم شهر الصيام بجوار أنقاض منازلهم وركام ذكرياتهم ساهر الغرة/ نيويورك تايمز

الأضواء والزينة تُزيِّنان موائد إفطار الفلسطينيين بينما يحيط بهم الركام من كل جانب علي جاد الله/ وكالة الأناضول

الزينة الرمضانية تُزيِّن باحة أولى القبلتين (المسجد الأقصى) في القدس المحتلة محمود عليان/ أسوشيتد برس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجِّه نظرات لها معنى إلى نائب ديمقراطي قاطعه خلال خطابه في الكونجرس كيفن لامارك/ رويترز

رجال الشرطة يحاولون حماية أنفسهم من رشقهم بالبيض والطلاء الأحمر من قِبل المتظاهرين في العاصمة الصربية بلجراد جورجي كويادينوفيتش/ رويترز

المحتفلون يتراشقون بالبرتقال خلال كرنفال في إيفريا بالقرب من تورينو الإيطالية ماركو بيرتوريلو/ فرانس برس

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