الأسبوع في 8 صور: رمضان يمسح آلام الفلسطينيين.. ومعركة البرتقال تشتعل بين الإيطاليين

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ساهر الغرة/ نيويورك تايمز
علي جاد الله/ وكالة الأناضول
محمود عليان/ أسوشيتد برس
كيفن لامارك/ رويترز
جورجي كويادينوفيتش/ رويترز
ماركو بيرتوريلو/ فرانس برس
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