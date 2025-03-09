شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نؤكد استعدادنا للمضى قدما فى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، استعداد الحركة للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إلى أن نتنياهو منذ البداية لم يكن يرغب في الوصول إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار.