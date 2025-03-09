شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: أجرينا لقاءات بالدوحة مع مسؤولين أمريكيين ونشيد بدور المبعوث الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 12:58 ص

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسى لحماس فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحركة أجرت لقاءات فى الدوحة مع المسؤولين الأمريكيين حتى انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، متابعا، نشيد بدور المبعوث الأمريكي ومجهوداته في المفاوضات.

وشدد المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحماس، على ضرورة إلزام نتنياهو بالمضى قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.