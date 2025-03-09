السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 250 سلة غذائية بمنطقة كيشورجانج في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 سلة غذائية بمنطقة كيشورجانج في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 1.250 فردًا بمعدل 250 أسرة، ضمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية بنغلاديش الشعبية للعام 1446هـ.

ويهدف مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة لتوزيع 390.109 سلال غذائية خلال شهر رمضان، في 27 دولة يستفيد منها 2.304.104 أفراد بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط