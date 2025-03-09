عاجل: حماس واقفت على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: وافقت حركة حماس على تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، وستفرج عن المزيد من الأسرى الأحياء، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية وسياسية عربية، مساء السبت، وذلك من خلال متابعة اجتماع لحماس مع رئيس المخابرات المصرية.

من ناحيته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، أن إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء الذين تدعمهم الولايات المتحدة، وسترسل وفدا إلى الدوحة يوم الاثنين في محاولة لدفع مفاوضات الأسرى .

وسيترأس الوفد شخصيات من جهاز الشاباك، على رأسهم النائب السابق لرئيس الشاباك رونين بار.

وسيضم الفريق منسق شؤون الرهائن والمفقودين العميد (احتياط) جال هيرش، ومستشار نتانياهو الدبلوماسي أوفير فالك، وفرق مهنية من الموساد والجيش الإسرائيلي.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا الشائعات التي تحدثت عن وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان. وكانت آخر زيارة للوفد إلى الدوحة قبل شهر، بعد وقت قصير من لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب .