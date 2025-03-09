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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 850 سلة غذائية في مدينة أكرا بجمهورية غانا

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 850 سلة غذائية في مدينة أكرا بجمهورية غانا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية أمس الأول 850 سلة غذائية في مدينة أكرا بجمهورية غانا، استفاد منها 5.100 فرد، ضمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في غانا للعام 1446هـ.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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